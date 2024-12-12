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Tokat'ta Kar Temizleme ve Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat'ta Kar Temizleme ve Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
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Tokat İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaları önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yol açma ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tokat İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşımda aksamaları önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yürütülen çalışmalarda öncelikli olarak ulaşımın kesintiye uğradığı köy yolları ve ana arterlerde kar temizleme ve yol açma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Kar yağışı, sel ve heyelan gibi doğal olaylar sonucu zarar gören yollarda düzenleme, bakım ve set yapımına başlandı.

Turhal, Zile, Artova, Başçiftlik ve Erbaa başta olmak üzere Tokat'ın tüm ilçelerinde İlçe Özel İdaresi ekipleri sahada aktif görev yapıyor. Ekipler, gece gündüz demeden yolların güvenliğini sağlamak, ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Köy yolları başta olmak üzere zarar gören bölgelerde düzenleme ve bakım çalışmaları düzenli olarak devam edecek.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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