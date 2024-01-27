Tokat'ta Kar Sevinci: Çocuklar Kızakla Kaydı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar en çok kızakla kayan çocukları sevindirdi. Çocuklar, yağışın ardından kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak keyifli vakit geçirdi. Mustafa Enes Açıkel, uzun zamandır kar yağmasını beklediğini belirterek, kızak yaparak arkadaşlarıyla eğlendiğini ifade etti.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar en çok kızakla kayan çocukları sevindirdi.
Çocuklar, yağışın ardından kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak keyifli vakit geçirdi.
Uzun zamandır kar yağmasını beklediğini belirten Mustafa Enes Açıkel, kızak yaparak arkadaşlarıyla eğlendiğini ifade etti.