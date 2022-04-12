Tokat'ta kar etkili oluyor

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat il merkezi ile Niksar ilçesinde kar etkisini gösterdi.

Tokat- Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ekipler, yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası'nda da kar yağdı. Kar ile yayla, beyaza büründü.

Bölgede hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.