Haberler

Tokat'ta köyde hastalanan çocuklar, kapalı yol açılarak hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan bir köyde hastalanan çocuklar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, 3,5 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu açarak acil duruma müdahale etti.

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan çocuklar, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Niksar ilçesi Kapıağzı köyünde yaşayan Aliye Yanas ve Gönül Geyik'in aileleri, çocuklarının yüksek ateş ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu yaklaşık 3,5 saatlik çalışmayla ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince alınan 2 çocuk, Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, ekiplerin her türlü olumsuzluğa anında müdahale ettiğini vurguladı.

Ekiplerin hem merkez hem de kırsal bölgelerde kesintisiz çalıştığına dikkati çeken Kayhan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadaki ekiplerimizle, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleriyle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmekte. İl Özel İdaresi, yolların güvenli hale getirilmesi için mücadelesini kesintisiz sürdürecek."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı