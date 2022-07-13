Tokat'ta kaplıca havuzuna giren çocuk boğuldu Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıcadaki havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğuldu. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıcadaki havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan özel bir firmaya ait kaplıcaya gelen 7 yaşındaki Muhammet Ayvaz Gül, buradaki havuza girdi. Babası İlhan Gül, oğlunu havuzda hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sulusaray İlçe Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Güncel Haberler

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