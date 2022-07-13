Tokat'ta kaplıca havuzuna giren çocuk boğuldu - Haberler

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Tokat'ta kaplıca havuzuna giren çocuk boğuldu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta kaplıca havuzuna giren çocuk boğuldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıcadaki havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğuldu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıcadaki havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan özel bir firmaya ait kaplıcaya gelen 7 yaşındaki Muhammet Ayvaz Gül, buradaki havuza girdi.

Babası İlhan Gül, oğlunu havuzda hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sulusaray İlçe Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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