Tokat'ta kaplıca havuzuna giren çocuk boğuldu
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıcadaki havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğuldu.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıcadaki havuza giren 7 yaşındaki çocuk, boğuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan özel bir firmaya ait kaplıcaya gelen 7 yaşındaki Muhammet Ayvaz Gül, buradaki havuza girdi.
Babası İlhan Gül, oğlunu havuzda hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Sulusaray İlçe Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel