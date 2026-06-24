Tokat'ta kamyon ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat-Zile kara yolunda kamyon ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta kamyon ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
C.Ç. (33) idaresindeki 34 BVV 24 plakalı cip, Tokat-Zile kara yolu Ütük köyü yakınlarında, A.Ç. (30) yönetimindeki 06 FPN 079 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü ile aynı araçtaki Ş.A. (50), F.O. (43) ve F.İ. (34) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu