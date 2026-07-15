Tokat'ta devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 52 ACV 789 plakalı kamyon, Çamiçi Yaylası yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışıp yaralanan sürücü, M.Ç. ve İ.İ, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz