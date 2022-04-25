Tokat'ta kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Tokat'ta kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıcılık yapıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Olaya karıştıkları tespit edilen B.İ, S.B, N.K, Z.G, B.Ç. ve G.A. operasyonla yakalandı.

Zanlıların 160 kişiden 1 milyon 350 bin lira alarak banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ. ve S.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tokat, Güncel, Haberler

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