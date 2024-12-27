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Tokat'ta Kamu Yararlı Çalışma Protokolü İmzalandı

Tokat'ta Kamu Yararlı Çalışma Protokolü İmzalandı
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlüler, belediye hizmetlerinde ücretsiz olarak çalıştırılacak.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında, "Kamuya Yararlı Çalışma ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Protokolü" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen katıldı.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçilmesini ve yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla imzalanan protokolle haklarında kamuya yararlı işte çalışma kararı ve yükümlülüğü verilenler, Tokat Belediyesi bünyesinde çeşitli hizmet kollarında ücretsiz olarak çalıştırılacak.

Yazıcıoğlu, insan ve toplum faydasına yönelik tüm projelerde yer alacaklarını belirterek, "İmzaladığımız protokolle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçilmesini ve yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amaç edindik. Protokolümüz, haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma kararı ve yükümlülüğü verilenler Tokat Belediyemiz bünyesinde temizlik hizmetleri, bakım onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetleri iş kollarında hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasını kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
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