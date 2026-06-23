Tokat'ta bir kadını dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Tokat'ta bir kadını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden G.E'yi (66) telefonla arayan ve kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan zanlı, adının bir suça karıştığını belirterek kadından ziynet eşyaları ve parasını istedi.

İkna ettiği G.E'nin evine giden zanlı 60 bin lira ile 1 tam ve 12 çeyrek altını alarak ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.E, polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların E.K. (24) ile Ö.A. (21) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin kara yoluyla Sivas'a gittiğinin, buradan da hava yoluyla İstanbul'a geçeceklerinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla zanlılar, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlıların G.E'den aldıkları para ve ziynet eşyaları sahibine verildi.