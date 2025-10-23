Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Bin Makaron Ele Geçirildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda bir adreste yaptıkları aramada bin makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.