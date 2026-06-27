Tokat'ta zararlılarla mücadele için doğaya 100 keklik salındı
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden aldığı 100 kekliği Gökçe köyü çevresinde doğal hayatın sürdürülebilirliği ve keklik popülasyonunu artırmak amacıyla doğaya bıraktı.
Tokat'ta jandarma ekiplerince doğaya 100 keklik bırakıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden 100 keklik alındı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Gökçe köyü çevresinde doğal hayatın sürdürülebilirliği, zararlılarla mücadele ve keklik popülasyonun artırılması maksadıyla keklikler doğaya salındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu