Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı - Haberler

Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'tın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'tın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Zanlılar gözaltına alındı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel