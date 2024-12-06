Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı
HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var

Şam'a doğru ilerleyen grubun kilit ismi ilk kez konuştu! Çarpıcı Türkiye vurgusu

Tokat'ta İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Dağıtıldı

Tokat'ta İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Tokat Bir Bağ İçinde İyi Bağlar Tokat İçinde Projesi' çerçevesinde 16 çiftçiye iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi. Toplantıda üreticilere destek mesajları iletildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde "Tokat Bir Bağ İçinde İyi Bağlar Tokat İçinde Projesi" kapsamında 16 çiftçiye iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi.

Hükümet Konağı toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Öztek ile Yunis Kurt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, iyi tarım uygulamaları çerçevesinde çalışmalarını devam ettiren üreticilerle bir araya geldi.

Toplantı sonunda "Tokat Bir Bağ İçinde İyi Bağlar Tokat İçinde Projesi" kapsamında 16 üreticiye iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi.

Kapar, kaliteli, temiz, güvenilir ürünler için uygulamanın ilçede yaygınlaşması konusunda her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, üreticilere bol ve bereketli kazanç diledi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
img

Banyoda ısınmak için yaktığı mangal sonu oldu: Genç kız zehirlenerek hayatını kaybetti
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
img

3 liseli kızın staj gördüğü otelde mide bulandıran olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Aralık Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Aralık Karşıyaka, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 6-7 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Humus düştü mü? SON DAKİKA! 7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.