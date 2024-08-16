Tokat'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ta Lütfü Şamlıoğlu idaresindeki otomobil, istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Lütfü Şamlıoğlu idaresindeki 60 DK 457 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi'nde istinat duvarından düşerek asılı kaldı.
Otomobilde sıkışan sürücü, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.