Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu - Haberler

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Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu.

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu.

Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu.

Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, AA muhabirine, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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