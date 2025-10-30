Haberler

Tokat'ta İşçi Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Tokat'ta İşçi Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde işçi servisi ve tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, işçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Volkan Yangıncı idaresindeki 60 ADM 013 plakalı işçi servisi, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında Mustafa Keskin yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 60 M 0901 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
