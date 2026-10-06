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Tokat'ta inşaat yanındaki yolda çökme meydana geldi, 2 katlı ev boşaltıldı

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Tokat'ta inşaat yanındaki yolda çökme meydana geldi, 2 katlı ev boşaltıldı
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Tokat'ta saat 11.00 sıralarında inşaat yanındaki yolda çökme meydana geldi. Olası tehlikeye karşı yolun bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı; AFAD, polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı.

TOKAT'ta bir inşaat çalışmasının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgedeki 2 katlı ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat alanının yanındaki yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Afad, ÇEDAŞ, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve belediye ekipleri de çöken yol ve çevresinde inceleme başlattı. Olası tehlikeye karşı yolun bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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