Tokat'ta ince bağırsağından mesane yapılan hasta sağlığına kavuştu

FIRAT, MALATYA (AA) - Tokat Devlet Hastanesinde, mesanesinde tümör bulunan hastaya ince bağırsağından mesane yapıldı.

Hastaneye başvuran 55 yaşındaki Şükrü Çiğdem'e yapılan tetkiklerde mesanesinde tümör olduğu belirlendi. Bir hafta önce Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Fırat tarafından yapılan ameliyatla Çiğdem'in mesanesi alındı.

İnce bağırsağından yapay mesane yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Fırat, AA muhabirine, hastanın idrarında kan şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın mesanesinde ileri seviyede tümör olmasından dolayı mesanenin tamamen alınıp ince bağırsaktan idrar kesesi yaptıklarını, bunun hastanelerinde yeni uygulanmaya başlanan bir ameliyat olduğunu belirten Fırat, "Hastamızın durumu şu an gayet iyi. Bir haftasını tamamladı, birazdan taburcu edeceğiz. Sonra da periyodik kontrollerine devam edeceğiz." dedi.

Hastanın uzun süre sigara içtiğine vurgu yapan Fırat, sigaranın mesane kanserinde risk teşkil ettiğini vurguladı.

Şükrü Çiğdem de "Şikayetim iki yıldır vardı. Malum pandemi araya girdiğinden dolayı sıklıkla muayeneye gelemedik. Fatih hocamla aldığımız karar sonrası muayene yapıldı, ameliyat gerçekleştirildi. Şu an rahatım. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sigarayı bıraktım. Şu anda sigaradan tiksiniyorum." ifadesini kullandı.