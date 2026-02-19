Tokat Belediyesi mehteran takımı kurdu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla kurulan mehteran takımı, ramazanın ilk gününde tarihi Sulusokak'ta gösteri yaptı.

Yazıcıoğlu, gazetecilere, mübarek ramazan ayında tarihe ve ecdada sahip çıkmak, genç kuşakla kültürel değerleri buluşturmak amacıyla Tokat Belediyesinin bir ilke imza atarak mehter takımı kurduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır çalışmaların sürdüğünü belirten Yazıcıoğlu, "Makine ve ekipmanlarıyla, kıyafetleriyle gerçekten çok profesyonel bir takım haline geldiler. Ekip arkadaşlarımız büyük özveriyle çalıştı ve ramazana yetiştirdi. Sadece ramazanın ilk günü değil, belirli günlerde ve etkinlik alanlarımızda, Tokat'ın çeşitli noktalarında gösteri yapacaklar." dedi.

Mehter takımının yalnızca Tokat'ta değil, farklı illerde de gösteriler yaparak kentin kültürünü temsil edeceğini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tokat'ta bir elçilik görevi üstlenecekler. Kültürümüzü ve tarihimizi farklı coğrafyalarda da yansıtacaklar. Deveciler Hanı ve Sulusokak bölgesi gibi turizm aksının önemli noktalarında yaptıkları gösteriyle vatandaşlarımızla buluştular. Tokat ilklerin şehridir, mehter takımı da buna yakıştı."

Yazıcıoğlu, mehter takımının tamamen belediye personelinden oluşturulduğu bilgisini paylaşarak, "Çoğu arkadaşımız zaten belediyemizin bando takımında görev yapıyordu. Enstrüman konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Hepsi donanımlı ve teknik anlamda yetkin personel. Türkiye'de bu düzeyde profesyonel ekipman ve donanıma sahip mehter takımları oldukça nadir. Bunun Tokat'a nasip olması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.