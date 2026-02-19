Haberler

Tokat Belediyesi mehteran takımı kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ramazan ayının ilk gününde tarihi Sulusokak'ta mehteran takımı gösterisi düzenledi. Mehteran takımı, genç kuşaklara kültürel değerleri tanıtmak amacıyla kuruldu ve kentin kültürünü temsil etmek için çeşitli şehirlerde gösteriler yapacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla kurulan mehteran takımı, ramazanın ilk gününde tarihi Sulusokak'ta gösteri yaptı.

Yazıcıoğlu, gazetecilere, mübarek ramazan ayında tarihe ve ecdada sahip çıkmak, genç kuşakla kültürel değerleri buluşturmak amacıyla Tokat Belediyesinin bir ilke imza atarak mehter takımı kurduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır çalışmaların sürdüğünü belirten Yazıcıoğlu, "Makine ve ekipmanlarıyla, kıyafetleriyle gerçekten çok profesyonel bir takım haline geldiler. Ekip arkadaşlarımız büyük özveriyle çalıştı ve ramazana yetiştirdi. Sadece ramazanın ilk günü değil, belirli günlerde ve etkinlik alanlarımızda, Tokat'ın çeşitli noktalarında gösteri yapacaklar." dedi.

Mehter takımının yalnızca Tokat'ta değil, farklı illerde de gösteriler yaparak kentin kültürünü temsil edeceğini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tokat'ta bir elçilik görevi üstlenecekler. Kültürümüzü ve tarihimizi farklı coğrafyalarda da yansıtacaklar. Deveciler Hanı ve Sulusokak bölgesi gibi turizm aksının önemli noktalarında yaptıkları gösteriyle vatandaşlarımızla buluştular. Tokat ilklerin şehridir, mehter takımı da buna yakıştı."

Yazıcıoğlu, mehter takımının tamamen belediye personelinden oluşturulduğu bilgisini paylaşarak, "Çoğu arkadaşımız zaten belediyemizin bando takımında görev yapıyordu. Enstrüman konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Hepsi donanımlı ve teknik anlamda yetkin personel. Türkiye'de bu düzeyde profesyonel ekipman ve donanıma sahip mehter takımları oldukça nadir. Bunun Tokat'a nasip olması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok