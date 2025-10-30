Tokat'ta İki Midibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Tokat'ta gerçekleşen kazada iki servis midibüsünün çarpışması sonucunda 10 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. Volkan Yangıncı idaresindeki 60 ADM 013 plakalı işçi servisi minibüsü, Mustafa Keskin yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 60 M 0901 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardaki Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.