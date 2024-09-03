Tokat'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Tokat-Niksar kara yolu Gökdere köyü mevkisinde meydana gelen kazada, M.Y. (41) idaresindeki 60 BL 302 plakalı kamyonet ile S.Ö. (74) yönetimindeki 60 TJ 328 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.Ş. (32) ve H.M. (50) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Y. (41) idaresindeki 60 BL 302 plakalı kamyonet, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere köyü mevkisinde, S.Ö. (74) yönetimindeki 60 TJ 328 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan D.Ş. (32) ve H.M. (50) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.