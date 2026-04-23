Tokat'ta toprak kayması sonrası tahliye edilen bölge dronla görüntülendi

Güncelleme:
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonrası tahliye edilen bölge dronla görüntülendi.

Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle risk altındaki 5 binadaki 2'si boş toplam 15 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Alanda başlatılan çalışmalar devam ederken, riskli alanın son durumu dronla görüntülendi. Bölgede AFAD'ın incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağlam, çalışmalarla ilgili, "5 konutta ailelerimizin tahliyesini yaptık. Yetkililer gerekli incelemeleri yaptı, süreci yakından takip ediyoruz. Gerekirse kayma olan yerlerdeki suyun tahliyesini yapacaklarını söylediler. Kayalar parçalanacak. İhtiyaç duyulursa kayma olan bölgeye beton set yapılacak. Bu bölgede su yıllardır akıyor ancak bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle toprakta hareketlilik arttı. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Haber: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
