Tokat'ta hareket halindeki kamyonetin kasasından yola düşen kişi yaralandı

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TOKAT kent merkezinde, hareket halindeki kamyonetin kasasından yola düşen kişi yaralandı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tokat kent merkezi Garipler Cami mevkisinde meydana geldi. Kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişi, araç kasisten geçtiği sırada, dengesini kaybedip yola düştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı