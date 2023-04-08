Tokat'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Talha Güneş'in kullandığı 50 FS 300 plakalı otomobil, Tokat-Ordu kara yolu Çamiçi Yaylası kavşağında Sayit Özdemir idaresindeki 60 KY 960 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan İbrahim ve Tülay Güneş, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel