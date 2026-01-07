Tokat'ta change operasyonu: 8 gözaltı

TOKAT'ta kaza yapan araçları, hacizli yakalamalı araçlarla şase numaralarını değiştirerek 'change' edildiği bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tokat, Amasya ve Düzce illerinde 8 kişinin kazalı durumdaki araçları, hacizli yakalamalı araçlarla şase numaralarını değiştirerek change yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 milyon 500 bin lira değerindeki 7 araçta kriminal inceleme yapıldı. Yapılan incelemede araçların şase numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Araçlara el konulurken yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA