Tokat-Kazı çalışmasında 1 işçi toprak altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay sonrası işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Turhal ilçesi Celal Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında göçük oldu. Kazıda çalışan işçi İsmail Sarar, bel kısmına kadar toprak altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan Sarar, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
