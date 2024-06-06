Tokat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Tokat'ın Artova ilçesinde öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Artova Gazipaşa Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu.

Okul müdürü Serkan Kırca, AA muhabirine, okullarında her sene yıl sonu şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliğin yanında bu sene kermes de açtıklarını belirten Kırca, "Filistin'de yaşanan olaylar, öğrencilerimizi ve bizleri derinden yaraladı. Çocuklarımızla, onlara destek olabilir miyiz diye konuştuk. Çocuklarımızla kermes yaparak gelirini Gazze'ye bağışlama kararı aldık." dedi.

Okulda görevli fen bilgisi öğretmeni Dilek Çakın da "Bu yıl Filistin'deki kardeşlerimize destek amaçlı kermes düşündük. Öğrencilerimiz, oradaki çocukların durumlarını gönüllerinde hissediyordu. Elde ettiğimiz geliri Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yiğit Nergiz ise Filistin'de zulüm yaşandığını vurgulayarak, "Bu zulme sessiz kalmamak için arkadaşlarımızla kendi çapımızda bir şeyler yapalım diye düşündük. Kermesten elde edilen gelir, kuruşu kuruşuna Filistin'e bağışlanacak." diye konuştu.

Kermese Artova Kaymakam Vekili Neyfel Ören, Belediye Başkanı Ali Güner ile vatandaşlar katıldı.