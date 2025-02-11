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Tokat'ta Garaj Çöktü, 1 İşçi Yaralandı

Tokat'ta Garaj Çöktü, 1 İşçi Yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir parke fabrikasındaki garajın çatısı bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olay sırasında garajda bulunan 46 yaşındaki işçi Engin Can Erol düşen parçalar nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı.

Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında kamyonlarının park edildiği garajın çatısı bilinmeyen sebeple çöktü.

Garajda bulunan Engin Can Erol (46) adlı işçi düşen parçalar nedeniye yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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