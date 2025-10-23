Haberler

Tokat'ta Fuhuş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, Teknik takip sonrası gerçekleştirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOKAT'ta polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere yönelik kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 'fuhuşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla N.Ö., H.K., Z.G.K., H.D., Y.S.A., B.B.A., K.G. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
