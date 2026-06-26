Tokat'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.K. (52) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz