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Tokat'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.K. (52) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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