Tokat'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Evde Yangın Çıktı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağmur esnasında bir evin çatısına yıldırım düştü.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağmur esnasında bir evin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 21.30 sıralarında Kuruçay Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde yaşandı. Zekai ve Sefa Parlak kardeşlere ait evin çatısına yıldırım düştü. Çevrede yaşayan vatandaşlar olay sonrası büyük korku yaşadı. Yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatının köşesinde başlayan yangın ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalenin ardından büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken Kuruçay Mahalle Muhtarı Abdurrahman Soymaz, yıldırımın isabet ettiği sırada evde kimsenin bulunmadığını söyledi.