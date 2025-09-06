Tokat'ta Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Bebek Deresi köyünde odunluk olarak kullanılan Rıza Demirci'ye ait evde meydana geldi. İtfaiye ve ilçe özel idaresi ekipleri, yangına yaklaşık bir saat süren müdahale ile son verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ilçe özel iaresi ekipleri sevk edildi.
Artova Belediyesi itfaiye ve ilçe özel idaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel