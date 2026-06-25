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Tokat'ta kadın esnaf sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını üstlendi

Tokat'ta kadın esnaf sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını üstlendi
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Tokat'ın Turhal ilçesinde giyim mağazası işleten İlknur Bozdemir, sokakta bitkin halde bulduğu saksağan yavrusunu iş yerinde bakıp iyileştirdi. 'Karam' adını verdiği kuş, mağazanın maskotu haline geldi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaflık yapan bir kadın, sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını özenle sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Töre Caddesi'nde giyim mağazası işleten İlknur Bozdemir, 25 gün önce yolda bulduğu saksağan yavrusunu iş yerine götürdü.

Kuşa "Karam" adını veren Bozdemir bakımını üstlendi.

Bozdemir, AA muhabirine, Karam'ı sokakta bulduğunda hayvanın bitkin durumda olduğunu söyledi.

İş yerinde kuşun bakımını yaptığını belirten Bozdemir, "Sonra iyileşti. Uçurduğum zaman geri döndü, gitmedi. Ben de 'Biraz daha benimle kalsın' dedim. Şimdi iş yerimin maskotu oldu. Beraber eve gidiyoruz, beraber iş yerine geliyoruz. Bana eşlik ediyor. Müşterilerim de bunu çok sevdi. İçeri girer girmez, 'Karam nerede?' diyorlar. İnşallah ayrılmayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
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