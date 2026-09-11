Haberler

Tokat'ta eniştesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde eniştesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde eniştesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı.

Koçak Mahallesi'nde Tahir Yumuşakkaya (58) ile kayınbiraderi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, eniştesi Yumuşakkaya'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yumuşakkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan M.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Kargocu sandım polis çıktı

Kapıyı açtığına bin pişman oldu: Delikten bakıp kargocu sandım...
Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuk büyüdü, Süper Lig devinin yıldızı oldu
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir etmek isterken canından oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar