Tokat'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Tokat'ta sürücüsü Y.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ö. (43) idaresindeki 60 AGZ 506 plakalı otomobil, Çevre Yolu Derbent Mahallesi'nde elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E.Ö. (10) ve A.G. (42) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel