Eğlence merkezinde çıkan yangında öldü

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında, Melis Buse Sayar hayatını kaybetti.

Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan bir eğlence merkezinde, mekan kapandıktan sonra dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, eğlence merkezinde kalan Melis Buse Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

