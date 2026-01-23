Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 kara yolunda durdurulan bir otomobilde 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde, Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Olayla ilgili U.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel