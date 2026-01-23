Haberler

Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 kara yolunda durdurulan bir otomobilde 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Olayla ilgili U.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor