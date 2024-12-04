Üye Girişi
Haberler
TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı

 Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler

Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı

Tokat'ta Düğünlerde Havaya Ateş Eden 5 Kişiye İşlem Yapıldı

Tokat'ta Düğünlerde Havaya Ateş Eden 5 Kişiye İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta jandarma ekipleri, düğün ve nişanlarda havaya ateş eden 5 kişiyi tespit ederek adli ve idari işlem başlattı. Yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 357 mermi ele geçirildi.

Tokat'ta silahla havaya ateş ettiği belirlenen 5 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kendi sevincinizi başkalarının gözyaşına çevirmeyiniz" anlayışıyla düğün, nişan gibi eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi olaylarının önlenmesi için denetim yapıldı.

Bu kapsamda havaya ateş ettiği tespit edilen 5 kişinin adreslerinde yapılan aramada çeşitli çap ve ebatlarda 6 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör ve 357 mermi ele geçirildi.

???????Operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
img

Güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
img

Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
img

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Özdilek AVM'de yangın söndü mü, Özdilekpark İstanbul'da SON DURUM ne? Taklit tağşiş listesindeki hileli Çay markaları hangileri? Manchester City Nottingham Forest CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City Nottingham Forest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş AVM'de yangın söndü mü, İstanbul Levent hangi AVM'da yangın çıktı? Sivasspor Galatasaray maçı ertelenecek mi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Aralık Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 4 Aralık Çarşamba bugün kimler potada? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Everton Wolverhampton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Everton Wolverhampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.