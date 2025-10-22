Tokat'ta Dolandırıcı Kadın 1,5 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyasını Aldı

TOKAT'ta kendini polis olarak tanıttığı N.K. (78) isimli kadını, 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheli, Amasya'da yakalanarak tutuklandı.

Olay, 20 Ekim'de Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde yalnız yaşayan N.K. isimli kadının evine giden İ.K. (38) kendisini polis olarak tanıtarak, "Adınız terör örgütü adına geçiyor" dedi. Şüpheli, kadının yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını elden alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın, polis ekiplerine haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kameraları (KGYS) ve saha takibiyle şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin 21 Ekim'de Amasya'da olduğu tespit edildi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonla İ.K. yakalandı. Üzerinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasıyla birlikte gözaltına alınan İ.K. Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,