Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü menfeze düştü, 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü menfeze düştü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarında ki menfeze düştü

TOKAT - Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında ki menfeze düştü, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, gece saatlerinde Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Büğet köyü dörtyol kavşağı mevkiinde tel taraflı olarak meydana geldi. S.G. idaresindeki Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan menzefe düştü. Menzefe düşen araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.