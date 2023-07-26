Tokat'ta DHKP/C Terör Örgütüne Ait Sığınak Bulundu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda DHKP/C terör örgütüne ait olduğu düşünülen sığınak buldu. Sığınakta yapılan aramada çürümüş yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tokat'ta DHKP/C terör örgütüne ait olduğu düşünülen sığınak bulundu.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Almus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş yıllarda DHKP/C terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde yapılan aramada kullanılmış ve bir çoğu çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi. Adli işlemler başlatılarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken taşınmayan malzemeler yerinde imha edildi. - TOKAT