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Tokat'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kınık beldesi Gevrek Mahallesi Dağ Yolu mevkisinde Ali Çalpar'ın (68) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik boşluğa devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan sürücü Çalpar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi Nazlı Çalpar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalpar'ın cenazesi, Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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