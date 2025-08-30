Tokat'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Erol Varol'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Erol Varol idaresindeki 60 YD 635 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İsmail Yaşar ve Nihat Asaf Yaşar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel