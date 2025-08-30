Tokat'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Erol Varol'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erol Varol idaresindeki 60 YD 635 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İsmail Yaşar ve Nihat Asaf Yaşar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
