Haberler

Tokat'ta Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat-Sivas kara yolu Ortaören köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü Ö.A. (67) ve yolcu Ş.A. (71) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ö.A. (67) idaresindeki 60 AAF 289 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Ortaören köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.A. (71) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Korona kabusu yeniden hortladı! Vakalar patladı, uzmanlardan maske uyarısı geldi

Milyonları öldüren kabus yeniden hortladı, kötü haberi uzmanlar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig

Amed'den bomba transfer! Yıllarca Fener'de oynayan yıldızı aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.