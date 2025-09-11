Tokat'ta Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Tokat-Sivas kara yolu Ortaören köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü Ö.A. (67) ve yolcu Ş.A. (71) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ö.A. (67) idaresindeki 60 AAF 289 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Ortaören köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ş.A. (71) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel