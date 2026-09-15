Tokat'ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İ.Ç. (76) yönetimindeki 24 NAL 226 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında elektrik direğine çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye Ç. (74), sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Nazmiye Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA