Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Menderes Yavuz (50) idaresindeki 34 JS 2410 plakalı hafif ticari araç, Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Hüsne (46) ve oğlu Cafer Yavuz (9) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinden geçen araçlar ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Erol Yıldız - Güncel