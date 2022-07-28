Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Menderes Yavuz (50) idaresindeki 34 JS 2410 plakalı hafif ticari araç, Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Hüsne (46) ve oğlu Cafer Yavuz (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerinden geçen araçlar ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Erol Yıldız Menderes Yavuz Tragger Tokat Güncel Haberler

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