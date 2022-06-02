Tokat'ta devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı - Haberler

Tokat'ta devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
A.D'nin (40) kullandığı arazi aracı, Yazıcık beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.D. (45) ve G.D. (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel