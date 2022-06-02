Tokat'ta devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Tokat'ta devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

A.D'nin (40) kullandığı arazi aracı, Yazıcık beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.D. (45) ve G.D. (2) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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