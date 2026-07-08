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Dedesinin kucağından düşüp, traktörün altında kalan 5 yaşındaki Abdullah öldü

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Tokat'ta dedesi Hamdi Şahin'in kucağında traktör kullanırken dengesini kaybedip düşen 5 yaşındaki Abdullah Şahin, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta sürücü koltuğundaki dedesinin kucağından düşüp, traktörün altında kalan Abdullah Şahin (5), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Çördük köyü mevkisinde meydana geldi. Hamdi Şahin (58), iddiaya göre torunu Abdullah Şahin'i kucağına alarak 24 AE 795 plakalı traktörünü kullanmaya başladı. Bu sırada traktörde dengesini kaybeden Hamdi Şahin, torunu ile birlikte araçtan düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Abdullah Şahin, yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah Şahin, kurtarılamadı. Abdullah Şahin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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