Tokat'ta Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Tutuklandı

Tokat'ta Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Tutuklandı
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Tokat'ın Topçam Mahallesi'nde bir kadının darbedilerek hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili başka bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadının hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

M.K, polise, Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.

Vücudu ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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